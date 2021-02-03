«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» и продлил победную серию в КХЛ

Казанский «Ак Барс» переиграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Кристиан Хенкель, Михаил Глухов и Стефан Да Коста. У хозяев шайбы забросили Брукс Мэйсек и Андрей Обидин.

«Ак Барс» продлил победную серию в регулярном чемпионате до четырех матчей. Для «Автомобилиста» это поражение стало пятым в последних шести встречах.

Ранее сообщалось, что омский «Авангард» переиграл ярославский «Локомотив».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) — «Ак Барс» (Казань, Россия) — 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)

0:1 — Хенкель (Педан, Да Коста) — 07:39

1:1 — Мэйсек (Хольцер, Холланд) — 09:03

1:2 — Глухов (Лукоянов) — 40:41

1:3 — Да Коста (Песонен) — 51:25

2:3 — Обидин (Мэйсек, Арзамасцев) — 55:19