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Спортивные новости

Карпин готов отпустить Норманна из «Ростова» за достойную сумму

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил готовность продать полузащитника Матиаса Норманна за достойную сумму. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, если клуб получит предложение, которое его удовлетворит, то норвежский хавбек получит возможность покинуть команду.

«Давайте так: я ни за что в жизни не хочу продавать свои часы. Но если мне предложат десять миллионов, то я их продам. Тут примерно тоже самое», — сказал Карпин.

Ранее сообщалось, что «РБ Лейпциг» может получить техническое поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

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