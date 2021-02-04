Ротенберг опроверг информацию о скором завершении карьеры

Защитник московского «Локомотива» Борис Ротенберг опроверг информацию о скором завершении футбольной карьеры. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в данный момент он целиком и полностью сконцентрирован на скорейшем возвращении на поле.

«Самое важное в текущей ситуации — это мое здоровье. Все остальное будет зависеть от того, как поведет себя колено под полноценными нагрузками в общей группе и матчах», — сказал Ротенберг.



Напомним, что за пять лет в стане «железнодорожников» Ротенберг провел в клубе всего десять матчей.

Ранее сообщалось, что вратаря туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона обвиняют в богохульстве.