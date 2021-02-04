Олимпийский турнир 2022 года по хоккею пройдет на «канадской» площадке

Олимпийский турнир 2022 года по хоккею пройдет на площадке размера, принятого Национальной хоккейной лигой (НХЛ). Об этом сообщает TSN.

По информации инсайдера Пьера ЛеБрюна, Игры в Пекине станут первым соревнованием под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ), которое будет сыграно на площадке 60х26 метров.



До этого все состязания игрались на аренах, размером 60х30 метров.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» одержало победу над хельсинкским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).