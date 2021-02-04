«Барселона» забила пять мячей «Гранаде» и вышла в полуфинал Кубка Испании

В очередном четвертьфинальном матче Кубка Испании «Гранада» уступила «Барселоне».
Встреча прошла в Гранаде на стадионе «Нуэво Лос Карменес» и завершилась победой гостей со счетом 5:3.
В составе победителей по дублю записали Антуан Гризманн и Жорди Альба, еще один мяч забил Френки Де Йонг.
У проигравшей команды отличились Кенеди, Роберто Сольдадо и Феде.
«Барселона» стала третьим полуфиналистом национального кубка, присоединившись к «Леванте» и «Севилье».
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» продлил безвыигрышную серию на «Энфилде» до четырех матчей.