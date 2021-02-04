Тренер оценил состав сборной России по биатлону на чемпионат мира

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский оценил состав национальной команды на чемпионат мира в Поклюке.

По мнению специалиста, на данный момент это сильнейший состав.

«В женской команде и в мужской сильнейшие спортсмены. Команда готовится, находится в Поклюке, где будет проводиться чемпионат мира. Мы выбрали этот вариант, исходя из среднегорной подготовки. Команда работает и готовится к старту», — цитирует Польховского «Матч ТВ».

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят на первенстве без государственных символов. При этом состав команды может измениться, если к указанным биатлонистам будут вопросы со стороны международной организации.

Ранее был объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат мира.