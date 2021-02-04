Порье согласился на третий поединок с Макгрегором

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дастин Порье заявил о готовности провести третий поединок против экс-чемпиона промоушена ирландца Конора Макгрегора.
Последний бой между спортсменами прошел на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Поединок завершился во втором раунде победой представителя США нокаутом.
«Вы знаете, мы собираемся сделать это в третий раз», — написал Порье в Twitter.
Первый поединок между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года. Тогда ирландец одержал победу нокаутом в первом раунде.
В профессиональной карьере Макгрегор провел 27 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Рекорд Порье — 27-6.
Ранее ирландец рассказал о причинах своего поражения.
You know we are going to do it a 3rd time ⚔— The Diamond (@DustinPoirier) February 3, 2021