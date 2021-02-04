ЦСКА заинтересован в приобретении норвежского полузащитника

Московский ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена, сообщает VG.

По информации издания, российский клуб готов предложить за 21-летнего норвежца около €1 млн.

Агент футболиста Торгейр Бьярманн заявил, что к игроку есть интерес со стороны других клубов, однако конкретных предложений пока нет.

Бохинен является воспитанником норвежской команды. Всего он принял участие в 92 матчах за клуб, в которых забил 11 мячей и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к экс-нападающему «Зенита».