Боец UFC Двалишвили нырнул в прорубь и разбил голову

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили нырнул в прорубь и разбил голову. Видео инцидента спортсмен опубликовал на странице в Instagram.

«Я думал, что это отличный день для тренировки и пробежки в парке. Затем увидел пруд, где, как я думал, есть снег и вода. Но оказалось, что там лед и ветки деревьев. Пробив лед, я почувствовал, что кожа лопнула. Но еще больнее было, когда ее сшивали!» — написал спортсмен.

Боец отметил, что сейчас он чувствует себя отлично.

В профессиональной карьере Двалишвили принял участие в 13 поединках, в которых одержал девять побед и потерпел четыре поражения.

Ранее сообщалось, что грузинский боец Мераб Двалишвили одолел американца Джона Додсона на турнире UFC 252.