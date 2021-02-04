Сын Плющенко опубликовал видео с «адской» тренировкой

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, опубликовал в Instagram видео своей тренировки.

«Растяжка с моим хореографом Галиной Потдыковой», — говорится в подписи к ролику.

Пользователи соцсети посчитали, что подобные упражнения должны быть очень болезненными.

«Адская тренировка», «Грустно почему-то. Смотреть тяжело», «Бедный парнишка», «Ему нужно беречь суставы», — написали подписчики юного фигуриста.

Ранее сообщалось, что сыну Плющенко назначили судебно-психиатрическую экспертизу.