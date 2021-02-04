Глушаков опубликовал фото со встречи бывших игроков «Спартака»

Футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков опубликовал в Instagram фото со встречи бывших игроков московского «Спартака».

На снимке вместе с Глушаковым присутствуют хавбек казанского «Рубина» Александр Зуев, полузащитник самарских «Крыльев Советом» Дмитрий Комбаров и тренер клуба из Татарстана по физической подготовке Хавьер Сальсес.

«Чемпионы 2017 года! Приятная встреча — поговорили, пошутили и вспомнили большой секрет того успеха. Актуально и работает до сих пор», — написал Глушаков.



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