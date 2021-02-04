Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волков рассказал о своем последнем разговоре с отцом Хабиба Нурмагомедова Абдулманапом Нурмагомедовым, передает «Чемпионат.com» .

«Последний раз мы с ним общались на турнире в Москве. Я тогда подрался с Грегом Харди. Он был немного огорчен. Какие-то ребята из его команды проиграли. У нас получился теплый разговор. Он поздравил меня с победой», — сказал Волков.

Напомним, Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля 2020 года.



Ранее Хабиб встретился с Уиллом Смитом и пригласил его в Дагестан.