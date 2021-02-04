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Спортивные новости

Бывшая жена Кержакова рассказала об угрозах физической расправы от нового мужа

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Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-игрока петербургского «Зенита» Александра Кержакова, рассказала об угрозах физической расправы от нового мужа Евгения.

Напомним, пара сыграла свадьбу на Мальдивах, но развелась через три недели.

«Мы отмечали день рождения моего брата Влада. Евгений увидел на вечере Александра Гракуна, хорошего друга нашей семьи. Он начал писать непристойности про меня и Сашу. Обещал прострелить нам ноги», — передает слова Марии «Стархит».

Ранее Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья Сердара Азмуна.

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