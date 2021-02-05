Моуринью впервые в карьере проиграл два домашних матча в чемпионате

Португальский специалист Жозе Моуринью, который возглавляет «Тоттенхэм», впервые в карьере проиграл два домашних матча подряд, сообщает Opta.

В матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) подопечные Моуринью со счетом 0:1 проиграли лондонскому «Челси». 28 января также на домашней арене «Тоттенхэм» потерпел поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:3.

Всего Моуринью провел в рамках национальных чемпионатов 327 домашних матчей. За все время специалист ни разу не проигрывал две игры на домашнем стадионе подряд.

Ранее сообщалось, что «Челси» переиграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ.