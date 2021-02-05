Шестеркин и Панарин сделали пародию на конфликт Георгиева с Деанджело

Российские игроки «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Василий Шестеркин спародировали недавний конфликт между одноклубниками Александром Георгиевым и Энтони Деанджело после матча с «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).

Конфликт произошел 1 февраля после поражения «Рейнджерс» от «Питтсбург Пингвинз». Сообщалось, что стычка между игроками произошла в тоннеле, однако инцидент быстро был исчерпан. По другой информации, хоккеисты повздорили уже в раздевалке. Сообщалось также, что один из лидеров «Рейнджерс» Крис Крайдер был вынужден применить физическую силу к Деанджело.

По итогу и Деанджело, и Георгиев были отстранены, однако руководство команды в итоге встало на сторону голкипера, а вот Деанджело выставили на драфт.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» победил «Вашингтон» благодаря передачам Панарина и шайбе Бучневича.