Россиянка Александрова разгромила вторую ракетку мира в Мельбурне

Екатерина Александрова вышла в полуфинал престижного турнира в австралийском Мельбурне.

В четвертьфинале соревнований российская теннисистка разгромила румынку Симону Халеп, которая была посеяна под первым номером, со счетом 6:2, 6:1.

Как итог, пройдя соперницу, занимающую второе место в рейтинге WTA, Александрова сразится за выход в финал с эстонкой Кайей Канепи.

Стоит отметить, что призовой фонд турнира превышает $440 тыс.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова сыграет с Наоми Осакой в первом круге Australian Open.