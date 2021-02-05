Медведева одним словом описала возвращение к Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопрос о возвращении к тренеру Этери Тутберидзе.

В мае 2018 года Медведева со скандалом рассталась с Тутберидзе и стала кататься под руководством канадца Брайана Орсера, но уже в межсезонье-2020 спортсменка вернулась к именитой специалистке.

«Не знаю, какое слово лучше подобрать, пожалуй, пусть будет «удовлетворение». После моего ухода в мире фигурного катания было очень много напряженности из-за этого, особенно среди болельщиков... Как натянутая веревка. А теперь будто все разом прекратилось.

Очень рада, что все теперь хорошо. Очень сложно жить, когда со всех сторон ты слышишь критику, слухи. Мы работаем и делаем все, чтобы подготовиться к турнирам и быть в форме», — приводит слова Медведевой сайт Олимпийского канала.

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