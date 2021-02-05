Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Москвина поделилась впечатлениями от прыжкового турнира на Кубке Первого канала, передает РИА «Новости».

«Было интересное соревнование, неожиданное и интригующее. Турнир показал мастерство спортсменов в прыжковом разделе и их психологическую устойчивость в стрессовой ситуации», — сказала Москвина.

Женская команда в составе Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой одержала победу над командой юношей, за которую выступали Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев.

Ранее женская команда победила мужскую на прыжковом турнире в Москве.