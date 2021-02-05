Щербакова и Валиева попали в команду Загитовой на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Стал известен состав команды Алины Загитовой на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Одиночницы: Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачева

Одиночники: Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Андрей Мозалев

Спортивные пары: Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин

Танцы на льду: Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро, Аннабель Морозов / Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева / Егор Базин

В рамках Кубка Первого канала между собой соревнуются две команды, капитанами которых являются Евгения Медведева и Алина Загитова. В каждом коллективе есть по три одиночницы, три одиночника, две спортивных пары и три дуэта из танцев на льду.

6 февраля все представители команд покажут свои короткие программы, а 7 февраля — произвольные. Победу одержит коллектив с наибольшей суммой баллов.

Ранее женская команда победила мужскую на прыжковом турнире в Москве.