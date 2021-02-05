Олимпийский чемпион Александр Жулин поделился впечатлениями от прыжкового турнира фигуристов, передает РИА «Новости».

Женская команда в составе Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой одолела мужскую команду, за которую выступали Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев.

«Я ожидал, что женщины победят мужчин. На данный период времени девочки у нас суперсильные. Дай им бог здоровья, чтобы не было травм», — сказал Жулин.



Ранее женская команда победила мужскую на прыжковом турнире в Москве.