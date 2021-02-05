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Спортивные новости

В Госдуме предложили представить Большунова к госнаграде

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Член комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил о том, что лыжника Александра Большунова нужно представить к государственной награде, передает РИА «Новости».

«Считаю, победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и общих зачетов Кубка мира достойны наград. Уверен, что руководство нашей страны, спортивные руководители и функционеры отметят победу Большунова», — сказал Свищев.

Напомним, Большунов станет обладателем Большого хрустального глобуса, если Иван Якимушкин, являющийся главным преследователем Большунова, пропустит два ближайших этапа Кубка мира.

Ранее сообщалось о том, что Большунов досрочно станет обладателем Большого хрустального глобуса.

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