«Флорида» без Бобровского победила «Нэшвилл» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Нэшвилл Предаторз».

Встреча прошла в Санрайзе на арене «Би-би энд Ти Центр» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Барков и Картер Верхаге.

У проигравшей команды единственный гол на счету Колтон Сиссонс.



Ранее сообщалось, что блавный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин отказался драться против бывшего хоккеиста московского «Спартака» Романа Людучина.