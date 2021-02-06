Шайба Наместникова не помогла «Детройту» справиться с «Тампой»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Детройт Ред Уингз».

Встреча прошла в Тампе на «Амали Арене» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Марун и Барклай Гудроу, оформивший дубль.

У проигравшей команды единственный гол на счету Владислава Наместникова.



Ранее сообщалось, что блавный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин отказался драться против бывшего хоккеиста московского «Спартака» Романа Людучина.