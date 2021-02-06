Шалимов: думаю, Кокорин предрасположен к лишнему весу

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Шалимов высказался о перспективах Александра Кокорина в «Фиорентине». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По ее словам, 29-летнему россиянину нужно время, чтобы набрать форму и показать свои лучшие качества.

«Роналду исполнилось 36 лет. Он как литой. Если Промес снимет майку, то мы не увидим там ни капли жира. Если Кокорин снимет майку... Он рыхловатый спортсмен. Думаю, Кокорину месяц нужен.

Это и диета, и индивидуальные занятия, и работа в команде, чтобы полностью привести себя в порядок. Думаю, Кокорин предрасположен к лишнему весу», — сказал Шалимов.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА близок к подписанию хавбека «Стабека» Эмиля Бохинена.