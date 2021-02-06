Шалимов — о дебюте Кокорина: он совсем не готов физически

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Шалимов высказался о дебюте Александра Кокорина в «Фиорентине». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По ее словам, от первого выхода 29-летнего нападающего в Серии А у него не осталось никаких впечатлений.

«Я ничего не увидел. Я без эмоций по его игре. Ему нужно восстанавливаться, сегодня его бросили в топку. Важно, чтобы по этой игре журналисты не делали выводов по его игре, что он никакой. Скорее всего, он попадет под критику прессы.

Мое мнение — он совсем не готов физически», — сказал Шалимов.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА близок к подписанию хавбека «Стабека» Эмиля Бохинена.