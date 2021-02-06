Агент Бэйла восхитился работой Абрамовича в «Челси»

Джонатан Барнетт, агент полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Гарета Бэйла, высказался о владельце «Челси» Романе Абрамовиче. Об этом сообщает Daily Mirror.

По его мнению, Абрамович — лучшее, что случилось с Английской премьер-лигой (АПЛ).

«Владелец «Челси» проделал большую работу. Когда он пришел, клуб почти разорился, лиге было тяжело. Он вкладывал деньги, давал деньги другим командам и трансформировал игру.

Благодаря нему АПЛ стала лучшей в мире. И все же ужасная черта Англии — мы строим, чтобы потом все разрушить», — сказал Барнетт.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведет третий подготовительный сбор к возобновлению нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в подмосковной Тарасовке.