«Спартак» проведет третий сбор в Тарасовке

Московский «Спартак» проведет третий подготовительный сбор к возобновлению нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в подмосковной Тарасовке. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, это решение принял главный тренер Доменико Тедеско.

Напомним, что второй сбор красно-белых в Дубае завершится 8 февраля. Затем московская команда соберется снова 12 февраля.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис удивился появлению нападающего Александра Кокорина в матче чемпионата Италии против миланского «Интера».