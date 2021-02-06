Теннисист Медведев установил самую длинную победную серию в карьере

Четвертая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев установил самую длинную победную серию в карьере.

В рамках полуфинала ATP Cup Медведев в трех сетах переиграл немецкого спортсмена Александра Зверева — 3:6, 6:3, 7:5. Эта победа стала для россиянина 13-й подряд, причем девять раз Медведев побеждал соперников из топ-10.

Последний раз Медведев проигрывал в октябре 2020 года. После этого он стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже и Итогового турнира в Лондоне.

В финале ATP Cup сборная России, где также играет Андрей Рублев, сразится с национальной командой Италии.

Ранее сообщалось, что Медведев прокомментировал победу над Зверевым в полуфинале АТР Сup.