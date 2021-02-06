Моуринью рассчитывает выиграть титул с «Тоттенхэмом»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мыслями о последних результатах команды, передает Football.London.

Столичный клуб проиграл три поединка подряд. В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм» идет на восьмом месте, имея в активе 33 очка.

При этом выиграть чемпионат Англии лондонцы не могут с 1961 года. Моуринью, который тренирует клуб с 2019 года, выразил надежду, что ему удастся завоевать титул с командой.

Ранее сообщалось, что «Сочи» предложил свой стадион «Вольфсбергу» для проведения игры с «Тоттенхэмом».