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Спортивные новости

Рублев эмоционально отреагировал на победу Медведева над Зверевым

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Российский теннисист Андрей Рублев эмоционально отреагировал на победу своего соотечественника Даниила Медведева над немцем Александром Зверевым.

Эмоциональные кадры в своем Twitter опубликовала пресс-служба ATP Cup.

Медведев одолел Зверева в трех сетах с результатом 3:6, 6:3, 7:5, чем вывел сборную России в финал ATP Cup. До этого Рублев выиграл свой матч — он оказался сильнее Яна-Леннарда Штруффа — 3:6, 6:1, 6:2.

В финале турнира Рублев с Медведевым будут сражаться с национальной командой Италии.

Ранее сообщалось, что Медведев установил самую длинную победную серию в карьере.

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