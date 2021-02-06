Известна причина массовой драки с участием Дацика и блогера Тарасова

Стала известна причина массовой драки, в которой приняли участие боец Вячеслав Дацик, стронгмэн Михаил Кокляев, блогеры Артем Тарасов и Артем Фишер, сообщает «РЕН ТВ».

О причинах произошедшего конфликта рассказал спарринг-партнер Дацика Артур Саркисян. Инцидент произошел на пресс-конференции, посвященной боксерскому шоу «Короли ринга».

«Какой-то неизвестный мне человек, говорят, что он боец, начал задавать вопросы Дацику. И тем самым начал его унижать как бойца. Начал говорить, что он не такой, как боец, что он мешок», — заявил Саркисян.

Ранее сообщалось, что в Москве произошла массовая драка с участием Дацика и блогера Тарасова.