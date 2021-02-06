Рамос может пропустить до двух месяцев из-за операции на колене

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос перенесен операцию на травмированном колене, сообщает ABC.

По информации источника, футболист ощущал дискомфорт в колене на протяжении нескольких дней. Медики приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Сроки восстановления Рамоса могут составить от шести до восьми недель. Таким образом, капитан мадридского клуба пропустит как минимум восемь игр, в том числе матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Реал» нашел двух кандидатов на замену Зидану.