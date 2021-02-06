Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Торино»

«Аталанта» и «Торино» определились со стартовыми составами на матч 21-го тура чемпионата Италии.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук остался в запасе.

Стартовый состав «Аталанты»: Голлини, Толои, Ромеро, Паломино, Руджери, де Рон, Пессина, Гозенс, Малиновский, Иличич, Муриэль.

Стартовый состав «Торино»: Сиригу, Иццо, Н'Кулу, Бремер, Синго, Лукич, Мандрагора, Ринкон, Мурру, Дзадза, Белотти.

Встреча между «Аталантой» и «Торино» пройдет в Бергамо. Начало — в 17.00 мск.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о победе Миранчука в голосовании за звание лучшего футболиста команды в январе.