Шведская лыжница Дальквист выиграла спринт на этапе Кубка мира

Шведская лыжница Майя Дальквист выиграла спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира в Ульрисехамне.

Спортсменка прошла дистанцию за 3 минуты 20,59 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Юханна Хагстрем (+0,30). Третьей стала представительница США Джесси Диггинс (+0,39 секунды).

Российские лыжницы не участвовали в финальной гонке.

Ранее главный врач сборной России по лыжным гонкам Роман Эрлихман заявил, что Наталья Непряева перенесла операцию на руке.

Лыжные гонки. Кубок Мира. 5-й этап. Ульрисехамн

Спринтерская гонка

1. Майя Дальквист (Швеция) — 3.20,59

2. Юханна Хагстрем (Швеция) — +0,30

3. Джесси Диггинс (США) — +0,39