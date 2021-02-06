Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился воспоминаниями о Вере Глаголевой в документальном фильме о ней.

Актриса скончалась от рака желудка в 16 августа 2017 года в 61-летнем возрасте. 8 июля 2017 года Овечкин сыграл свадьбу с дочерью Глаголевой Анастасией Шубской.

«Когда мы приехали в Италию, думали, что у нас будет прекрасное времяпровождение, что будем вспоминать свадьбу и прекрасные моменты. Но так получилось, что ей стало плохо. Никто не думал, что так все обернется…

Думали, что нужно будет сделать какие-то процедуры. Мы приезжали в больницу — она улыбалась и держалась молодцом», — сказал Овечкин.

Ранее хоккеист почтил память Глаголевой.