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Спортивные новости

Жулин назвал прокат Валиевой лучшим за всю историю фигурного катания

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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал выступление в короткой программе Камилы Валиевой на Кубке Первого канала в Москве. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, прокат 14-летней ученицы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе можно считать одним из лучших за всю историю этого вида спорта.

«На мой взгляд, это шедевр. Это было потрясающее катание. Все элементы были исполнены чисто, куда еще лучше?» — сказал Жулин.

Напомним, что чемпионка мира среди юниоров исполнила тройной аксель и получила 90,25 баллов, что опережает мировой рекорд.

Ранее на сайте Первого канала появилось видео проката в короткой программе Камилы Валиевой на турнире в Москве.

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