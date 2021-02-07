Опубликовано историческое выступление Валиевой на Кубке Первого канала

На сайте Первого канала появилось видео проката в короткой программе Камилы Валиевой на турнире в Москве, который проходит в эти дни.

Ведущий шоу Алексей Ягудин после выступления заявил, что спортсменка показала настоящий шторм на льду.

«Когда круто, тогда действительно круто! Когда зрители стоя аплодируют атлетам, это говорит о многом. А в данный момент аплодируют стоя не только зрители, но и соперничающая команда», — сказал олимпийский чемпион 2002 года.

Напомним, что 7 февраля команды Алины Загитовой и Евгении Медведевой исполнят произвольные программы.

Ранее двукратная чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Евгения Медведева рассказала, что у мужчин был стресс во время прыжкового турнира против девочек на Кубке Первого канала.