Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Питтсбург Пингвинз».

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизей» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кэл Клаттербак, Андерс Ли и Джордан Эберле, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Пьер-Оливер Джозеф, Евгений Малкин и Джейк Гюнцель.

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 28 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что «Аризона Койотс» обыграла «Сент-Луис Блюз».