Оверим отправлен в больницу после нокаута от Волкова

Нидерландский боец Алистар Оверим отправлен в больницу после поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 184, сообщает ТАСС.

Оверим на турнире провел поединок против российского бойца Александра Волкова. Бой завершился во втором раунде, когда россиянин отправил своего соперника в нокаут.

О том, что нидерландский спортсмен отправлен в больницу, проинформировал тренер россиянина Тарас Кияшко. Примечательно, что Волков также должен пройти медицинское обследование.

«Оверим лежит на соседней койке. Сейчас тоже проходит диагностику», — сказал Кияшко.

Ранее сообщалось, что Волков заявил о желании драться за титул чемпиона UFC.