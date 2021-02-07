Медведев считает победу на ATP Cup большим достижением

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу сборной России на турнире ATP Cup, передает пресс-служба турнира.

Медведев выступал на турнире вместе с Андреем Рублевым, который в своем финальном матче одолел Фабио Фоньини (6:1, 6:2). Четвертая ракетка мира в свою очередь оказался сильнее итальянца Маттео Берреттини (6:4, 6:2). Парная встреча не проводилась в связи с досрочной победой сборной России над командой Италии.

«Я хотел бы поблагодарить команду, Андрей выиграл все свои матчи. Спасибо за то, что были со мной здесь. Это действительно большое достижение, потому что я тоже не проиграл ни одного матча», — заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла АТР Cup.