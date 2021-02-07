Волков поблагодарил Оверима после своей победы

Российский боец Александр Волков обратился со словами благодарности к нидерландскому спортсмену Алистару Овериму после своей победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 184.

Спортсмены встретились в главном бою мероприятия. Поединок продлился до второго раунда, в котором Волков отправил своего соперника в нокаут.

«С большим уважением к легенде. Алистар, один из бойцов, на боях которого я рос. Но бой есть бой, побеждает сильнейший, спасибо ему за эту встречу. Спасибо моей команде и семье за эту победу! Мы двигаемся дальше!» — написал россиянин в Instagram.

После боя оба бойца были доставлены в больницу для обследования.

Ранее сообщалось, что назван главный претендент на титульный поединок с Волковым.