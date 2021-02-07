Защитник «Ливерпуля» назвал главную задачу для команды

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд рассказал о главной задаче команды перед матчем против «Манчестер Сити», передает Sky Sports.

Поединок пройдет в рамках 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Матч состоится 7 февраля, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«На данный момент мы, вероятно, вне [гонки за титул], если посмотреть на таблицу. «Манчестер Сити» далеко впереди, и нам просто нужно попытаться догнать их и выиграть столько матчей, сколько сможем», — заявил футболист.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 47 баллов. «Ливерпуль» идет четвертым, набрав 40 очков.

Ранее сообщалось, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от игры с «Ливерпулем».