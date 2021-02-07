Тедеско рассказал о своем желании уйти из «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своем желании покинуть свой пост, передает Sport24.

Немецкий специалист объявил о решении покинуть свой пост 16 декабря, после встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:3). Сообщалось, что специалист может быть уволен зимой, однако стороны пришли к соглашению, согласно которому тренер доработает до конца свой контракт, срок действия которого истекает в конце сезона-2020/21.

«Я не хочу быть препятствием для «Спартака». Наоборот, хочу помочь.

Поверьте, для меня это тяжелейшая ситуация. У меня даже начались проблемы со сном. Принять решение было непросто, потому что в «Спартаке» меня окружают фантастические люди», — заявил Тедеско.

Ранее сообщалось, что Тедеско поделился мнением о выступлении Кокорина в «Спартаке».