Валиева побила мировой рекорд в произвольной программе на Кубке Первого канала

Камила Валиева безупречно прокатала произвольную программу в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Ученица Этери Тутберидзе выступала под классическую композицию «Болеро» Мориса Равеля.

Ей удалось исполнить чисто тройной аксель, каскад четверной тулуп + двойной тулуп, сольный четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц + тройной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.

За свой прокат Валиева получила 179,19 балла, побив мировой рекорд по оценке за произвольную программу, принадлежащий Александре Трусовой (166,62).

Однако достижение Валиевой не будет засчитано, поскольку Кубок Первого канала не проходит под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию турнира.

Ранее команда «Время первых» вышла вперед на Кубке Первого канала.