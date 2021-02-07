Медведева объяснила, почему заплакала на прокате фигуриста Кондратюка

Капитан команды «Время первых», занявшей второе место на Кубке первого канала по фигурному катанию, Евгения Медведева объяснила, почему заплакала во время выступления своего спортсмена Марка Кондратюка.

«Это был первый раз, когда я полноценно смотрела выступления Марка — и короткую, и произвольную. На чемпионате России я его не видела. В ЦСКА – до того, как я вернулась в группу Этери Тутберидзе, — мы катались на разных льдах.

В общем, я знала, что существует Марк, что он очень классный, но как он катается, я не видела. Рада, что в нашем мужском одиночном катании появляются такие звездочки, которые так здорово передают эмоции. От него сегодня был мощный выброс энергии. Этим можно объяснить мои эмоции», — рассказала Медведева на пресс-конференции.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию турнира.

Ранее команда Загитовой победила коллектив Медведевой в Кубке Первого канала.