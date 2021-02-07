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Спортивные новости

Загитова и Медведева прокомментировали скандал с накруткой подписчиков на их страницах в Instagram

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Капитаны команд, участвовавших в Кубке Первого канала, Евгения Медведева и Алина Загитова прокомментировали резкое увеличение количества подписчиков на их страницах в Instagram, которое стало результатом накрутки в исполнении неизвестных лиц.

Из-за этой атаки обе фигуристки закрыли свои страницы, ограничив возможность подписываться.

«Важен ли мне статус самой популярной фигуристки в Instagram? Видимо, для кого-то стороннего важнее. Мы открывали аккаунты, и вдруг видели, что +12 тысяч у каждой. Тут и на друг друга не подумаешь», — ответила Медведева.

«Мне не важен статус самой популярной фигуристки, сколько у меня подписчиков. Главное, чтобы они были живые, чтобы им была интересна моя личность, и чтобы как можно больше позитивных людей у меня было на страничке», — отметила Загитова.

«Я дружу со многими блогерами, у которых многомиллионная аудитория, и из их опыта я знаю, что рекламодатели смотрят не на количество подписчиков, а на активность – кто заходит, комментирует, смотрит сторис. Поэтому я не понимаю намерения людей, которые это делают. Это бесполезно. Важно не количество, а их активность. То же самое, что сказала Алина», — добавила Медведева.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию турнира.

Ранее команда Загитовой победила коллектив Медведевой в Кубке Первого канала.

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