«Барселона» одержала волевую победу над «Бетисом» в матче Ла Лиги

В очередном матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» одержала победу над «Бетисом».

Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» при пустых трибунах и завершилась волевой победой гостей с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Лионель Месси и Тринкан. Еще один гол в собственные ворота оформил Виктор Руис.

У проигравшей команды отличились ранее упомянутый Виктор Руис и Борха Иглесиас.

После этого успеха подопечные Роналда Кумана набрали 43 очка и вышли на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.

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