«Ливерпуль» проиграл три домашних матча подряд впервые с 1963 года

«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой гостей со счетом 4:1.

В составе победителей точными ударами отметились Рахим Стерлинг, Филип Фоден и Илкай Гюндоган, который оформил дубль. За «красных» отличился Мохамед Салах.

Это поражение стало третьим подряд на родной арене для подопечных Юргена Клоппа. По данным «Би-би-би», подобного не случалось с мерсисайдцами с 1963 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил игру Александра Головина в матче с «Нимом».