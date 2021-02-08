Мишин объяснил решение Туктамышевой сменить короткую программу

Заслуженный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин объяснил решение чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой сменить короткую программу. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, 24-летняя спортсменка отказалась от предыдущего варианта ради разнообразия.

«Туктамышева поменяла короткую программу, потому что устала от нее. Здесь каталась под «Lovely» Билли Айлиш, она чувствует себя комфортнее», — заявил Мишин.



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