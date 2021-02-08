«Вегас» победил «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз».
Встреча прошла в Лас-Вегасе на арене «Ти-Мобайл» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рейли Смит, Зак Уайтклауд и Чандлер Стивенсон, оформивший дубль.
У проигравшей команды отличились Анже Копитар, Адриан Кемпе и Джанет Андерсон-Долан.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин набрал четыре очка в матче против «Филадельфии Флайерз».